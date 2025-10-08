Silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi ailesine teslim edildi
İstanbul Şişli’de trafikte beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öktem’in naaşı Küçükçekmece Gasilhanesi’ne götürülürken, cenaze töreninin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde yapılacağı, ardından da Kocasinan Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.
Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Öktem'in naaşı, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına verildi.
Cenaze namazı öğle vakti kılınacak
Cenaze, Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürüldü. Öktem için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Defnin ise Kocasinan Mezarlığı'nda yapılacağı öğrenildi.