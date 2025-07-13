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Şile Belediye Başkanı Kabadayı dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi

Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 kişi “rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Şile Belediye Başkanı Kabadayı dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ