Şile Belediye Başkanı Kabadayı dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 kişi “rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.