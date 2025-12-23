Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga: Şişli Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı... İsim listesi...

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde yürütülen çalışmalarda, daha önce aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı dosyada, bu kez 22 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla sürdürülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ile MASAK raporlarında yer alan hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi.

Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Operasyonlarda, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu belirtildi.

Önceki operasyonda ne olmuştu?

Öte yandan soruşturmanın ilk aşamasında, 10 Temmuz'da aralarında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.