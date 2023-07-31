Şile sahilinde 30'a yakın mayın bulundu: Plaj boşaltıldı

İstanbul Şile'de bulunan Sofular Köyü sahiline giden bir kişi, jandarma ekiplerine denizde mayın gördüğünü bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, denizde 30’a yakın patlamamış mayın olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mayınların olduğu yeri işaretledi. 30’a yakın patlamamış mayın Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.