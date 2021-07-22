Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Bir kişinin cesedine ulaşıldı, 2 kayıp var

Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.