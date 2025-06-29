Şile’de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, fırtına ve yoğun dalga uyarıları üzerine 29 Haziran Pazar günü ilçedeki tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.

Yapılan açıklamada, rüzgarın 4 ila 7 kuvvetinde eseceği ve yer yer 3 metreye ulaşacak dalgalarla birlikte denizde güçlü akıntılar oluşmasının beklendiği bildirildi. Bu nedenle can güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Kaymakamlık, yasağa ilişkin bilgilendirmeyi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların uyarılara uyması ve riskli hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.