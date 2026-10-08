Silifke Belediyesi'ne imar ve ruhsat soruşturması: 2 başkan yardımcısı dahil 7 gözaltı

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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki bazı işlemlerin belirli bir organizasyon içerisinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları araştırıldı. Bilirkişi raporları, tanık beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin ardından 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile belediye dışındaki kişilerin, süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri yönündeki iddialar incelendi.

Özellikle imar ve ruhsat işlemlerinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındı.

Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D. ile geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T. gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınması amacıyla Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği öğrenildi.

Bilirkişi raporları ve etkin pişmanlık ifadeleri dosyada

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda bilirkişi raporları hazırlandı ve tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Ayrıca Silifke Belediyesi bünyesinde çalışan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

Yapılan incelemelerde, belediye içerisindeki bazı yönetici ve personel ile belediye dışındaki kişilerin organize biçimde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırıldı.

Elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından özellikle imar ve ruhsat işlemlerindeki usulsüzlüklerle bağlantılı olarak 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.