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Silifke Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Belediye binasında ve çeşitli adreslerde arama yapılırken, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Silifke Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Silifke Belediyesine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında belediye binasına gelen jandarma ekipleri, binada arama çalışmalarına başladı. Mesai başlangıcında belediyeye gelen personelin ise binaya girişine izin verilmedi.

Belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri belediye binasının yanı sıra farklı adreslerde de arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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