Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Başkan Turgut ve 7 kişi tutuklandı

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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı E.F.K. de yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 19'u adliyeye sevk edildi.

Ekipler, adliyenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, belediyeyle iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediyeyle bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde muvazaalı (danışıklı dövüş) işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşıldı.