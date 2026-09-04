Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açığında, Türk bayraklı Alsu tankeriyle çarpışmıştı. İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye rulo sac taşıyan gemiyle kaptan dahil 10 Türk mürettebatın irtibatı kesilmişti.

Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinde gemiye ait can salı ve enkaz parçaları bulunmuş, ancak mürettebata ulaşıldığına dair resmî bir açıklama yapılmamıştı.