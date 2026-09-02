Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 personelden haber alınamıyor

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İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpıştığını duyurdu. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı ALSU ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberg İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

10 personel için arama çalışması devam ediyor

Kazanın, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde yaşandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmezken, Tuğberg İmamoğlu’nda bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

Bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri ile helikopter sevk edildi. Kayıp personelin bulunması için denizde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Denizcilik Genel Müdürlüğü de kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi’nden saat 03.26’da Marmara Ereğlisi açıklarında bir gemiye ait acil durum sinyali alındığını bildirdi. Bunun üzerine bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ALSU tankeri kaptanının saat 03.41’de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, saat 03.15 sıralarında kimliği belirsiz bir gemiyle çarpıştığı bilgisini verdiği aktarıldı. Yapılan inceleme sonucu, 2 bin 999 ton motor yağı taşıyan ALSU ile 4 bin 199 ton rulo sac yüklü Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı tespit edildi.

Tuğberk İmamoğlu’nun çağrılara yanıt vermemesi ve personelin telefonlarına ulaşılamaması nedeniyle geminin battığının değerlendirildiği kaydedildi. Gemideki 10 denizciye ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu, ancak personelin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Arama-kurtarma faaliyetlerine 14 deniz unsuru, bir helikopter ve kazadan etkilenen ALSU tankerinin katıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Tuğberk İmamoğlu’ndan kaza anında AIS sinyali alınamadığı belirtildi.