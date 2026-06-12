Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı
Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında yer aldığı 17 şüpheli yakalandı.
Belediye binasında arama yapıldı
Operasyon kapsamında polis ekipleri Silivri Belediyesi binasında da arama gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.