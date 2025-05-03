Silivri ve çevresinde arsa fiyatları uçtu! Arsa hayalinin kâbusa dönmemesi için uzmanlardan 9 kritik uyarı!

23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, sadece endişe değil; aynı zamanda gayrimenkul piyasasında da hareketliliği beraberinde getirdi. Özellikle İstanbul’un batı yakasında yer alan Silivri, Çatalca, Arnavutköy ile Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri gibi bölgelerde arsa ve tarla fiyatları adeta fırladı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; depremden önce Silivri’de 450 metrekarelik imarlı bir arsa yaklaşık 2,5 milyon TL’ye satılırken, şu anda aynı arsanın değeri 4 milyon TL seviyesine ulaştı. Çorlu’da ise imarsız 1.000 metrekarelik bir arazinin fiyatı kısa sürede 1,5 milyon TL’den 2,5 milyona yükseldi.

Ancak artan taleple birlikte dolandırıcılık vakalarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Silivri’de faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanı Ahmet Göyneli, “İmarlı arsa alıp ev yapmak isteyen de var, tarla alıp tiny house yerleştirmek isteyen de… Ama herkesin dikkatli olması gerekiyor. Her toprak parçası sanıldığı gibi değerlendirilemez” uyarısında bulundu.

“İmara açıldı” yalanıyla satışlar arttı

Gayrimenkul hukukçusu Av. Ebru Yılmaz ise tüketicilerin plansız hareket ettiğine dikkat çekerek, “İmara kapalı bölgelerde yapılaşma kesinlikle yasaktır. Belediyeler resmî bir açıklama yapmadığı sürece imar geleceğine dair hiçbir vaat güvenilir değildir. Size imar değil, umut satıyorlar” dedi.

Tekirdağ’ın yerleşime kapalı bölgeleri arasında bulunan Çeşmeli’de, bazı kişilerin “burası imara açıldı” diyerek fahiş fiyata satış yaptığı ve bu tür şikâyetlerin arttığı belirtiliyor.

20 yıl geçti, hâlâ imar yok

Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban da benzer şekilde uyardı: “2005 yılında Marmara Ereğlisi’nde 2 dönümlük bir arazinin ‘yakında imar gelir’ denilerek satıldığını gördük. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen hâlâ imar gelmedi. Bu insanların umutlarıyla oynanıyor.”

Taban ayrıca birçok dolandırıcının kendisini belediyede çalışan ya da belediye ile bağlantılı biri gibi tanıttığını, hatta sahte planlar göstererek güven kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Tiny house modasına dikkat

Son dönemde popülerleşen tiny house (küçük ev) trendi de bu plansızlık ve bilgi eksikliğinden nasibini alıyor. Şehir planlayıcıları, bu yapıların sabitlenmesinin yasak olduğunu ve yalnızca tekerlekli, taşınabilir şekilde kullanılabileceğini vurguluyor. Ayrıca altyapısı olmayan arazilere yerleştirilmeleri de yasal olarak mümkün değil.

Arsa alırken bunlara dikkat!

Uzmanlar, arsa ve tarla alımlarında yatırımcıların şu adımları ihmal etmemeleri gerektiğini söylüyor:

* Tapu Kaydı Kontrolü: Hisseli mi, şahsa mı ait, tapuda niteliği ne?

* İmar Durumu: Belediyeden imar durum belgesi alınmalı.

* Kadastro ve Parsel Bilgileri: Harita üzerinden sınırlar net olarak incelenmeli.

* Altyapı ve Yol Durumu: Ulaşım ve altyapı hizmetleri var mı?

* Zemin Etüdü ve Afet Riski: Deprem ve heyelan riski olan alanlardan uzak durulmalı.

* Tarım Kanunu Kısıtlamaları: Bölünemezlik gibi tarım kanununa uygunluk kontrol edilmeli.

* Resmî Sözleşme: Noter tasdikli sözleşme ya da doğrudan tapu devri yapılmalı.

* Borç ve Haciz Durumu: Tapu üzerindeki ipotek, haciz veya borçlar araştırılmalı.

* Çevresel Gelişmeler: Bölgenin gelecekteki gelişim potansiyeli değerlendirilerek karar verilmeli.