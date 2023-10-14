Silivri'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreden de görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.