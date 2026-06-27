Silivri'de minibüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı

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Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada Melek Düzgün (80) ve Murat Memük (40) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Cenazeler ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bölgede kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Net değil ama anladığımız kadarıyla sollama esnasında devrilme, savrulma oluyor. 10 yaralı, maalesef 2 vefat eden vatandaşımız var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.