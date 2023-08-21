Silivri'de orman yangını: Müdahale sürüyor
Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki ormanda 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkide ormanlık alanda çıktı.
Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı.
Yangına müdahale devam ediyor.