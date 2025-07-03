Silivri'de tarlada başlayan yangın kontrol altına alındı

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek çalışmalara destek oldu.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Gül son durumu değerlendirdi

Yangın çıkan bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra söndürme çalışmalarını takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, "Bir hemşehrimiz bahçesinde mangal yaparken rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor." dedi.

Olayın ilk anından itibaren Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere Bakanlığın tüm teşkilatının organize olduğunu kaydeden Gül, uçaklar ve helikopterlerle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, itfaiyenin, ilçe belediyesinin, jandarmanın, emniyetin, kamu kurum ve kuruluşlarının, daha önemlisi gönüllülerin desteğiyle yangına müdahale ediliyor. Hemşehrilerimiz traktörlerini, iş makinelerini alarak burada yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah bir an önce söndürmeye gayret edeceğiz."

Bir gazetecinin, yangında yaralanan olup olmadığını sorması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bir yaralımız yok. Yangının sıçrama ihtimali olan evleri, yerleşim yerlerini boşaltma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz gözüyle olduğu için zaten hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız yangının çıktığını gördüler, biliyorlar. Duyurularımızı yapıyoruz. Olay mahallinde arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz."

Vali Gül ayrıca, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İBB'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada ise otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için İstanbul İtfaiyesinin bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir'den toplam 31 araç ve 105 personelle yangına müdahale edildiği belirtildi.

Yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin canhıraş mücadelesiyle yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Vali Gül: Yangına sebep olan gözaltına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül yangının kontrol altında olduğunu belirterek şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Davut Gül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Silivri’de çıkan orman yangını, tüm kurumlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır.

Başta süreci yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı olmak üzere, yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum.

Yangının çıkmasına sebep olan kişi gözaltına alınmış olup, adli süreç devam etmektedir.