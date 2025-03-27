Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kent uzlaşısı kapsamındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanan Polat, Silivri Cezaevi'ndeki (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) dördüncü gününde hastaneye kaldırıldı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Mahir Polat, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine ifade verirken yaşadığı sağlık sıkıntılarından bahsetmişti.

Polat, son olarak 2 hafta önce anjiyo olduğunu ve toplam 6 stent takıldığını ve iki damarının ise tıkalı olduğunu kaydetmişti.

Ayrıca Mahir Polat, ifadesinde tıkalı bulunan iki damarı nedeniyle önümüzdeki haftalarda anjiyo olmasının planlandığını, halihazırda tedavisinin sürdüğünü ve ilaç kullandığının da altını çizmişti.