  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Silivri'deki cezaevi "Marmara Cezaevi" oldu
Takip Et

Silivri'deki cezaevi "Marmara Cezaevi" oldu

İstanbul'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın ismi değişti. Adalet Bakanlığının kararıyla cezaevinin ismi "Marmara Ceza İnfaz Kurumları" olarak değiştirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.

Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" yazıldığı görüldü.

Bakan Nebati, DHIK Başkanı Adrian ile görüştü

Türkiye Haberleri

Bakan Nebati, DHIK Başkanı Adrian ile görüştü
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye