Silivri'deki cezaevi "Marmara Cezaevi" oldu
İstanbul'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın ismi değişti. Adalet Bakanlığının kararıyla cezaevinin ismi "Marmara Ceza İnfaz Kurumları" olarak değiştirildi.
AA
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Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.
Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" yazıldığı görüldü.
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