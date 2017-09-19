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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında dün sabah saatlerinde başlatılan tatbikat sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında dün sabah saatlerinde başlatılan tatbikat devam ediyor.

Tatbikat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki arazide gerçekleştiriliyor. Tatbikatta, büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç yer alıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmiş, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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