Simav depremi havacılığı etkiledi: Uçaklar pisti pas geçti

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da kısa süreli bir tedbir alındı. Hava trafik kontrolörleri iniş yapan uçaklara uyarı yaparken, pistin güvenliği kontrol edilene kadar uçuş trafiği durduruldu. Bu süreçte iki uçak pisti pas geçti. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesinin ardından uçuşlar normale döndü.