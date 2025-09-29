Simav depreminden 3 gün önce uyarmıştı! Şimdi de o 2 noktaya dikkat çekti...

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, geçtiğimiz yıl Afyon ve Sındırgı hattı için yaptığı uyarılarla dikkat çekmişti. Yakut, son olarak 25 Eylül'de sosyal medya kanalında bu kez Simav ve çevresine işaret ederek, bölgede 5.8'e kadar deprem üretilebileceğini söylemişti. Üç gün sonra Kütahya'nın Simav ilçesi 5,4 büyüklüğünde sarsıldı.

25 Eylül'de sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yakut, "Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 yada 4.5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5'lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5.8'e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

Simav'da yaşanan depremin ardından konuşan Yakut ise, "5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var Katrandağı - Emet ve civarında 5.8 i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

2024'te de Sındırgı'yı uyarmıştı

Ahmet Yakut'un Sındırgı ve çevresine yönelik dikkatli uyarılarının yeni olmadığı ortaya çıktı. Uzman, 2024 yılında Afyon'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının hemen ardından, yani Sındırgı depreminden yaklaşık 13 ay önce (11 Temmuz 2024'te), yine İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Yakut, bu açıklamasında, "1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 5.8 gibi deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize" sözleriyle bölgedeki uzun vadeli riske işaret etmişti.