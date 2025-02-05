Simite 'gayri resmi zam' sonrası tartışma başladı! Simitin maliyeti ne kadar?

İstanbul'da geçen yıl gelen zamla 15 TL'ye satılan sokak simitinde bazı işletmelerin gayriresmi olarak zam yapması vatandaşların tepkisini çekti. Bazı işletmelerin simiti 20 TL'ye satmasının ardından Ticaret Bakanlığı denetimlere başladı.

Sabah'tan Betül Alakent'e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, simitin azami kilogram fiyatının 150 TL'ye çıktığını, bunun da 100 gramda 15 TL'ye denk geldiğini dile getirdi.

Milyonluk uyarı!

"Bir simit fiyatı 15 TL'dir. Bunun üzerindeki fiyat fırsatçılıktır" diyen Balcı, maliyet ve kâr hesabı yapılırken bu fiyatın belirlendiğini, yeni zam için un veya susamda fiyat hareketi olmadığını kaydetti.

Federasyon başkanı, 20 TL'ye simit satanlara 100 binden başlamak üzere 1 milyon TL'ye kadar cezaların söz konusu olduğunu belirterek denetimlere dikkat çekti.

Bir simitin maliyeti ne kadar?

Hesaba göre bir simit için 70 gram un, 8 gram şeker, 3 gram tuz, 8 gram ayçiçek yağı, 0.3 gram yaş maya, 15 gram susam, 1 gram pekmez gerekiyor. Enerji ve işçilik gibi maliyetler de eklenince ürünün maliyetinin 6,18 TL'ye denk geldiği belirtiliyor.