Şimşek ve Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Konuya yakın kaynaklar Reuters'a verdiği bilgide Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını belirtirken, bir kaynak, "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak" dedi.

Hazine, TCMB konuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı, JP Morgan haberin yazıldığı sırada bir açıklama yapmadı.

Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

Seçimlerin ardından Erkan'ın başkanlık görevine geldiği TCMB'nin, 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı beklentilerin altında kalsa da, TCMB, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecinin devam edeceği mesajını veriyor.

Enflasyon tahminini yılsonu için yükseldi

TCMB geçen hafta da enflasyon tahminini yılsonu için %22.3'ten %58'e yükseltirken, ekonomistler uzun yılların ardından raporda piyasa beklentilerine paralel tahminler ve buna göre oluşturulan politika seti mesajları gördüklerine dikkat çektiler.

Bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyonu ise sekiz aylık aranın ardından yükselişe geçti ve beklentilerin hafif üzerine gelerek aylık bazda %9.49 arttı, yıllık bazda da %47.83 olarak gerçekleşti.