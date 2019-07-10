Şimşek'ten 'Babacan' sorusuna yanıt

10 Temmuz 2019

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt verdi.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" yanıtını verdi.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı yönünde hakkında haberlerin yayınlandığı AK Parti Kurucu Üyesi Ali Babacan, partinin kurucu üyeliğinden 8 Temmuz'da istifa etmişti.

Yaptığı yazılı açıklamada Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir, ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz" demişti.

AK Parti'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmaları yürütenlere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Partili vekillerin yeni bir parti kurma çalışmasının söz konusu olmadığını, kendileri ile birlikte yürüyenlerin dava arkadaşları olduğunu, olmayanların ise kendi yoluna gideceğini söylemişti.