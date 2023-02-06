Sinan Ateş cinayeti: Tetikçi Eray Özyağcı yakalandı

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmamıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ, Twitter’dan Özyağcı’nın yakalanma haberini duyurdu. Buna göre Özyağcı, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yurtdışına çıkmaya çalışırken Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.