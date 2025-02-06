Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Bir kişi tahliye edildi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, dosyası ayrılan sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına başlandı.

Şifreler ABD'den talep edildi

Duruşma, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanık Aykal tutuklu olarak salonda yer alırken, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları da duruşmaya katıldı. Öktem ise sağlık gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanıkların telefon şifrelerinin ABD'den talep edildiğini belirtti ancak henüz yanıt alınamadığını aktardı.

"Bu işin hiçbir yerinde yokum"

Sanık Aykal, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Suçlamaların asılsızlığını da somut delillerle ispat ettim. Alnım ak, vicdanım rahat. Ben sadece görevimi layığıyla yerine getirdim. Bu işin hiçbir yerinde yokum" dedi. Aykal'ın avukatı, müvekkilinin sadece bilirkişi raporu nedeniyle dosyaya dahil edildiğini ileri sürdü.

Aykal'ın avukatı da herkesin hak ve adalet arayışına saygı gösterdiklerini ve kimsenin karşısında olmadıklarını söyledi. Müvekkilinin dosyaya sadece bilirkişi raporu sebebiyle dahil edildiğini savunan avukat, Sinan Ateş'in log kayıtlarına Aykal'ın baktığını ileri sürdü.

Aykal'a adli kontrol tedbiriyle tahliye

Sanık Serdar Öktem'in avukatı da müvekilinin hasta olduğu için duruşmaya katılamadığını söyleyerek "Müvekkilim zaten İstanbul'da ikamet ediyor. Bir sonraki celseye SEGBİS'le katılmasını, aksi takdirde duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Avukat "Müvekkilimin avukatlık mesleğini yapabilmesi için adli kontrol kararının kaldırılmasını istiyoruz. Müvekkilim suçsuzdur beraatini talep ederim" şeklinde konuştu.

Müşteki Ayşe Ateş de "vicdanınıza ve hukuka uygun bir karar vermenizi talep ediyorum" dedi. Diğer müştekiler Saniye, Selma ve Selda Ateş de sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Aykal'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmederek, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Ne olmuştu?

Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 2 Ekim 2024'te kararını açıklayan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatine karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetmişti. Mahkeme, Öktem ve Aykal'ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken Aykal'ın tutuklu yargılanması kararlaştırılmıştı.