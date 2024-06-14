Sinan Ateş dosyasının savcısı Diyarbakır’a atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'nın yaz kararnamesi yayımlandı, 4 bin 9 Hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Kararnamede en dikkat çeken değişiklik, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti dosyasına bakan savcılar oldu.

Ateş cinayetine ilişkin, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden ve kritik bilirkişi raporunu dosyaya kazandıran Ankara Başsavcı vekili Durdu Özer, Ankara İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Diyarbakır’a atandı

Durdu Özer'in yanı sıra, yine Ankara Adliyesi’nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara’dan Diyarbakır Çınar Savcılığı'na gönderildi.

Durdu Özer, Ateş cinayetindeki dosyadan alındı

Savcı Durdu Özer’in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023’te Adli Tatil’e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun’a devredildi. Adli Tatil’in sona ermesinin ardından Eylül 2023’te soruşturma tamamen Durdu Özer’den alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı ilk savcı Ayhan Ay’a geri verdi.