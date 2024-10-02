Sinan Ateş'in ailesine saldırı! Anne hastaneye kaldırıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin görülen davada kararın açıklanmasına hemen önce bir kişi aileye saldırdı.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i hedef alan saldıran gözaltına alınırken, sinir krizi geçiren Ateş'in annesi hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan Selam Ateş konuştu

Selma Ateş kendisine yapılan saldırıyla ilgili, "Benim kardeşim katledilmiş ben susayım mı? Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP'dir. Burada kameraların önünde saldırıya uğradım. kimseden korkmuyorum asla da korkmayacağım." dedi.

Ayşe Ateş, Bahçeli'ye ateş püskürdü

Saldırı sonrası X hesabından açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. "Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul" diyen ateş, yaşananların Bahçeli'nin hedef göstermesi sonucu olduğunu savundu.

Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi

Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.



Bugün fizikî müdahale… — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) October 2, 2024

Bahçeli dün anneyi hedef almıştı

Ateş'in annesi, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkını helal etmediğini söylemiş, Bahçeli'de şu sözlerle karşılık vermişti:

"MHP'ye operasyon çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmem. Herkes haddini bilsin. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını da yolar koparırız."