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Sinan Oğan: Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk turda elenen ATA ittifakının adayı Sinan Oğan, Fatih Altaylı 'ya yaptığı açıklamada ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini pazartesi açıklayacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk turda elenen ATA ittifakının adayı Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs seçimlerinde hangi adayı destekleyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Sinan Oğan'ın açıklama yapması bekleniyordu.

Sinan Oğan'ın Gazeteci Fatih Altaylı  ile görüşmesi üzerine Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor."