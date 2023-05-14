Sinan Oğan: Kimi destekleyeceğimize henüz karar vermedik

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, henüz resmi olmayan verilere göre yüzde 5'i aşan seçim sonucunun ardından basına açıklamada bulundu.

Seçimin ikinci tura kalmasını öngördüklerini yineleyen Oğan, olası seçimlerde kimi destekleyeceklerine karar vermediklerini söyledi.

Oğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

- Şu an şunu veya bunu destekliyoruz demiyoruz, demeyeceğiz. Son günlerce sanki pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Ata İttifakı'nı oluşturan temsilcilerle istişareler yapıp karar vereceğiz.

- Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın rolü bu seçimlerde onların hayal ettiğinden daha önemliymiş. Bizim tutunacağımız tavır kesinlikle milletimizde, istişareden yana olacaktır.