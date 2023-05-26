Sinan Oğan: Talebim olsaydı Kılıçdaroğlu hazırdı

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Oğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye'deki bu linç kültürünü mutlaka tedavi ettirmemiz gerekiyor. Bu linç kültürünü çok tehlikeli buluyorum. Eleştirilere değil, ama hakaret edenlere dava açacağım.

- Sayın Yavaş benim dostumdur. Bu seçim sürecinde de kamuoyuna deklare ettiğim fikirlerim vardı. Eğer Yavaş aday olsaydı, ben aday olmayacaktım. Eğer bir Türk milliyetçisi aday olsaydı, ben aday olmayacaktım. Ben 3 sene önce 'Bir Türk milliyetçisi aday olursa ben aday olmayacağım' dedim. Ve Türk milliyetçilerini adaysız bıraktılar. Ben 3 yıldır bu yönde çalışmalarımı sürdürüyorum. Sinan Oğan gönüllüleri bizim 3 yıldır ne yaptığımızı gayet iyi biliyor. 3 sene boyunca toplantılar yaptım. Orada bunları anlatmıştım, Siyasetin merkezine Türk milliyetçilerini oturtmalıyız ve HDP'yi Türk siyasetinin merkezinden uzaklaştırmalıyız. Biz bunları başardık.

“Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmem oldu”

Sayın Yavaş aday olmadı, Kılıçdaroğlu oldu. Daha doğrusu adaylığını diretti ve herkese kabul ettirdi. Kılıçdaroğlu ile oturduğumuzda çok şey konuşuldu. Ben 'Tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz? Parlamentonda ağırlığınız yok' dedim. Ben bir Kılıçdaroğlu bir de Davutoğlu ile görüştüm. En son Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmem oldu. Ben de Sayın Özdağ ile randevusu olduğunu, bu konuları Özdağ ile konuşabileceğini söyledim.

“Ben aslında büyük bir fedakarlıkta bulundum”

Benim taleplerim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı. Benim için önemli olan bir makam, mevki talep etmek değil. Temel konu; ben ikna olmadım. Bu seçimin HDP desteği olmadan alınabileceğini... Açık açık konuştuk. Ben aslında büyük bir fedakarlıkta bulundum. Yoksa ülke bir felakete sürüklenirdi. Yoksa pazarlıklar da yapılırdı, cumhurbaşkanı yardımcılıkları da alınırdı... Eğer Sayın Yavaş yanlış anlamışsa tekrar ifade edelim...."