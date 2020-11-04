Sınavsız personel alımı ilanları İŞKUR'da
İŞKUR, sınavsız personel alımı ilanları dahil çok sayıda ilanı vatandaşlarla buluşturarak, istihdam sürecine katkı sağlıyor. İş arayanların en çok ziyaret ettiği internet sayfalarından olan İŞKUR'da 50 binden fazla iş ilanı yer alıyor.
Sınavsız personel alımı ilanlarını arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanlarını inceliyor. İŞKUR iş ilanları arasında sınavsız personel alımı ilanlarının yanı sıra çok sayıda ilan yer alıyor.
Güncel verilere göre, İŞKUR'da 58 binin üzerinde açık iş ilanı yer alıyor. 2020'de 715 binden fazla vatandaşın istihdam edilmesini sağlayan İŞKUR iş ilanları arasında bazı pozisyonlar için sistemde 100'ün üstünde ilan bulunuyor.
Ahşap mobilya imalat ustası, ahşap mobilya imalatçısı, pompacı, alüminyum doğramacı, ambalajcı, depo görevlisi, argon kaynakçısı, aşçı, aşçı yardımcısı, balık temizleme işçisi, genel beden işçisi, inşaat işçisi, taşıma-yükleme işçisi, temizlik işçisi, bisküvi imalat işçisi, boyacı-metal, bulaşıkçı, büro işçisi, büro memuru, çelik kaynakçısı, depo işçisi, elleçleme işçisi, depo sevkiyat sorumlusu, deri konfeksiyon makinecisi, dokuma makineleri operatörü, metal dökümcü, eksantrik pres tezgahı operatörü, elektrik teknikeri, elektrik teknisyeni, elektrikçi, forklift operatörü, garson, gazaltı kaynakçısı, güvenlik görevlisi, iplik eğirme operatörü, kalite kontrolcü, kamyon şoförü, karoserci, kasiyer, kaynak operatörü, kaynakçı gibi meslekler için 100'ün üzerinde işçi aranıyor.
İŞKUR iş ilanlarına sisteme iş arayan girişi yaparak başvuru gerçekleştiriliyor.