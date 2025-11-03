Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan değerlendirme! Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?

Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

Depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ercan, 15.35'te Sındırgı Büyükdağdere merkezli depremin, 27 Ekim'deki 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının en büyük artçısı olduğunu belirtti.

"Daha büyük bir artçı beklenmesi şaşırtıcı olur"

"Bu deprem, bölgede beklenen en güçlü artçıydı. Bundan daha büyük bir artçı beklenmesi şaşırtıcı olur" diyen Ercan, Sındırgı'daki yapı hasarlarının artmasına zemin koşullarının neden olduğunu vurguladı.

Ercan, "Sındırgı'nın kurulu olduğu Balıkesir-Akhisar yolu eski bir sazlık ve göl yatağıdır. Bu nedenle sarsıntı dalgaları üç-dört kat büyüyerek üst yapılara yansıyor ve rezonans etkisiyle hasar artıyor" ifadelerini kullandı.

"Kırık güneydoğuya doğru ilerliyor"

Yer yer sıvılaşma olaylarının görüldüğünü ve bazı binalarda kolon kesmeleri ile giriş kat eklemeleri tespit edildiğini aktaran Ercan, kırığın güneydoğu yönünde ilerlediğini belirtti.

Yer bilimci "Olası daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha ciddi hasar görebilir. İlçenin bir an önce eski bataklık zemininden alınıp, TOKİ konutlarının bulunduğu güneydoğu kesimlerine taşınması gerekmektedir. Önemle uyarıyorum" ifadeleriyle uyarısını yineledi.