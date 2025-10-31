DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 31 EKİM: Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların sürdüğü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bu sabah 3.8’le yeniden sallandı.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, sabaha karşı saat 05.54’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 14,49 kilometre olarak ölçüldü.

İlçede dün gece saat 23.52’de 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana gelmişti. Yetkililer, bölgede küçük çaplı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.