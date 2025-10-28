Sındırgı'da 6,1'lik depremin ardından 330 artçı sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli deprem, dün saat 22.48'de gerçekleşti. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen ana sarsıntı, yalnızca Balıkesir'de değil; İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde de kuvvetli şekilde hissedilmişti.

Artçıların sayısı 330'a ulaştı

Ana depremin hemen ardından bölgedeki hareketlilik yoğunlaştı ve artçı sarsıntılar peş peşe geldi. Dün saat 22.48'den bugün saat 11.00'e kadar geçen yaklaşık 13 saatlik süre zarfında, AFAD istatistiklerine göre toplam 330 artçı sarsıntı kayıt altına alındı.

Bu sarsıntıların büyüklük dağılımı da bölgedeki endişenin boyutunu gösteriyor. Elde edilen bilgilere göre, kaydedilen 330 artçıdan 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 12 olarak belirlendi.