Sındırgı’da art arda depremler: Gece boyunca sarsıntılar sürdü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca üç artçı sarsıntı daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.20’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,64 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı, çevre illerle birlikte İstanbul’dan da hissedildi. AFAD, deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

Gece saatlerinde ise üç yeni deprem daha meydana geldi. İlçede 00.02’de 4,3, 04.54’te 4,1 ve 06.08’de 4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Depremler kısa süreli tedirginliğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Vali Ustaoğlu: Olumsuz bir durum yok

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.