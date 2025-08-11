Sındırgı’da artçı sarsıntı sayısı 100’ü aştı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre, saat 23.49 itibarıyla en büyüğü 4,6 olan 84 artçı kaydedilirken, ilerleyen saatlerde bu sayı 100’ü geçti.
Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik depremin ardından en büyüğü 4,6 olan artçıların sayısı 100’ü geçti. İlk 4 saatte 7 artçı 4 ve üzeri büyüklükte kaydedildi.
Depremin ardından geçen ilk 4 saatte, büyüklüğü 4 ve üzerinde 7 artçı yaşandı. Bunlar sırasıyla; saat 20.01’de 4,6, 20.04’te 4,1, 20.06’da 4,0, 20.32’de 4,2, 21.27’de 4,1, 21.31’de 4,2 ve 22.12’de 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Sarsıntılar gece boyunca devam etti. İlçe, saat 01.59’da 4,0, 02.10’da 3,3, 02.57’de 3,6, 04.00’te 4,1 ve 04.55’te 4,4 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sallandı. AFAD, artçıların derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre arasında değiştiğini bildirdi.