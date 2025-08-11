Sındırgı’da artçı sarsıntı sayısı 100’ü aştı

Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik depremin ardından en büyüğü 4,6 olan artçıların sayısı 100’ü geçti. İlk 4 saatte 7 artçı 4 ve üzeri büyüklükte kaydedildi.

Depremin ardından geçen ilk 4 saatte, büyüklüğü 4 ve üzerinde 7 artçı yaşandı. Bunlar sırasıyla; saat 20.01’de 4,6, 20.04’te 4,1, 20.06’da 4,0, 20.32’de 4,2, 21.27’de 4,1, 21.31’de 4,2 ve 22.12’de 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Sarsıntılar gece boyunca devam etti. İlçe, saat 01.59’da 4,0, 02.10’da 3,3, 02.57’de 3,6, 04.00’te 4,1 ve 04.55’te 4,4 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sallandı. AFAD, artçıların derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre arasında değiştiğini bildirdi.