Sındırgı’da artçılar sürüyor: Gece saatlerinde peş peşe 3 deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki ana depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sındırgı’da saat 03.42’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

6 dakika arayla ikinci sarsıntı

İlk depremin ardından yalnızca 6 dakika sonra, saat 03.48’de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremin de 6,29 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Sabaha karşı saat 05.36’da 4 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.