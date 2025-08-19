Sındırgı'da deprem mi oldu? Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem oldu mu?

10 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Halk sokağa dökülürken 1 kişi yaşamını yitirdi. Depremin üzerinden 9 gün geçerken binin üzerinde deprem kaydedildi. Bugün de bölgede hareketlilik devam ediyor. Sıkça gelen soru "Sındırgı'da deprem mi oldu", "Sındırgı'da yeni deprem oldu mu" şeklinde...

Sındırgı'da yeni deprem oldu mu?

Bugün Sındırgı'da onlarca deprem kaydedildi. Bugün en şiddetli deprem saat 13.44'te 3.9 olarak kaydedildi.

14:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

14:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

14:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

14:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

14:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

14:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

13:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.9

13:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

13:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

13:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

13:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

13:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

13:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

13:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

13:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

13:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

13:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

13:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

13:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

13:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

13:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

13:11 – Çelikhan (Adıyaman) – 2.4

13:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

13:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

13:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

13:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

13:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

12:58 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6

12:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

12:46 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4

12:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

12:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

12:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

12:42 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

12:39 – Merkez (Elazığ) – 0.7

12:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

12:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

12:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

12:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

12:23 – Hekimhan (Malatya) – 1.3

12:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

12:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

12:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

12:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

12:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

12:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12:05 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4

12:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

12:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

12:01 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3

11:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

11:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

11:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

11:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

11:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

11:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

11:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

11:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

11:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

11:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

10:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

10:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

10:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

10:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0