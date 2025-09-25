Sındırgı'da meydana gelen depremlerin gizemi çözüldü: 46 günde 9 bin kez sallandı!

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Büyük depremin üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen her gün yeni bir artçı ile sarsılan Balıkesirlilerin endişesi büyürken, depremlerin dur durak bilmemesi merak konusu olmuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya bölgede Çanakkale Onsekiz Mart, Yıldız Teknik, Van Yüzüncü Yıl ve Gümüşhane üniversiteleriyle ortak çalışma yürüttüklerini ve bölgede depremin enerjisini sönümleyen bir bariyer tespit ettiklerini açıkladı.

Bariyer sistemi nedeniyle fay hattı enerjisini artçılarla atıyor

Şenkaya, "Batı Anadolu'da şimdiye kadar çok fazla rastlamadığımız fay hattının kırılmasını engelleyen bir yer altı yapısı olan bariyer sistemi mevcut. 6,1'lik deprem bu bariyer sistemine denk geldi. Deprem bariyeri aşamadığından fay hattı, enerjisini bugüne kadar devam eden artçılarla sönümlendirmeye çalışıyor" dedi.

"Kırmaya çalıştığı yapıyı kıramadı"

Kayaçların oluşturduğu bariyerin fay hattının daha fazla kırılmasına engel olduğunu anlatan Şenkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu nedenle enerjisini atamayan fay, 4 üzerinde ve sık aralıklarla artçılar üretiyor. Sındırgı'daki depremden sonra artçıların 1 ay içinde sönümlenerek aşağı doğru gelmesi beklenir. Zamanı düşündüğümüzde de 2 ve civarı artçılar görmemiz gerekiyor. Aslında 6,1'lik deprem, daha büyük bir deprem oluşturacak potansiyele sahipti ancak fayın çalışma mekanizması Batı Anadolu'da Sındırgı ve çevresinde bir bariyere denk geldiğinden yani kırmaya çalıştığı yapıyı kıramadığı için 6,1'lik ana şokla beraber 4'ün üzerindeki depremlerle o enerjiyi boşaltmaya çalışıyor. Olması gereken ana şok 6,5 ve civarıyken şu anda 6,1'lik ana şok sonrası küçük artçılarla 6,5 veya üzeri depremin enerjisini boşaltmaya çalışıyor."

10 Ağustos'tan bu yana 9 binin üzerinde artçı

Şenkaya, 6,1'lik depremden sonra meydana gelen sarsıntılara değinerek, "10 Ağustos günü oluşan 6,1'lik ana şoktan günümüze kadar 9 binin üzerinde sarsıntı yaşandı. Bu, çok büyük bir sayı. Sarsıntılar arasında 4 ve üzerinde beklemediğimiz ana şoklar da var" diye konuştu.

Zemin yapısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki fayın çalışma mekanizmasının Bursa yönüne güçlü dalgalar gönderecek şekilde olduğunu anlatan Şenkaya, şunları kaydetti:

"Sındırgı'daki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeni ise Bursa ve çevresinde alüvyon zeminin bulunmasıdır. Bursa'daki zemin kendisine gelen deprem dalgalarını büyüterek bize yansıttığı için Sındırgı ve çevresinde olan depremleri hissetmemize neden oluyor. Sındırgı'daki depremler yüzeyde veya yüzeye yakın olduğu için yüzey dalgaları büyüyerek bize yansıyor. Bu yüzden 4 ve üzeri depremleri hissedebilir duruma geliyoruz."

Doç. Dr. Şenkaya, sarsıntıların devam edebileceğini ancak endişe edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.