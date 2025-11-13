DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 13 KASIM: Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde deprem fırtınası yaşandı. AFAD verilerine göre 06.16’da 4.7, ardından 06.20 ve 06.21’de 4.2 büyüklüğünde üç sarsıntı meydana geldi.

İlk sarsıntının 12,3 kilometre derinlikte meydana geldiği, ardından yaşanan iki artçı depremin ise sırasıyla 7 ve 7,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kısa süreli paniğe yol açan depremler çevre ilçelerde de hissedildi.

Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel hayata etkili afet bölgesi” ilan edilmişti.