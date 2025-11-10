Sındırgı'daki peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı! 'Kent merkezi etkilenebilir' Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre gece saatlerinde M4,5 büyüklüğünde art arda iki sarsıntıyla sallandı. Yaşanan depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçıların yönüne dikkat çekerek Balıkesir il merkezi için endişe verici bir senaryoya işaret etti.

Kırık 32-33 kilometreye ulaştı

Sındırgı'da daha önce 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen M6,1 büyüklüğündeki ana depremlerin yarattığı kırığın görünen uzunluğunun yaklaşık 20 kilometre olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, jeofizik ölçümlere göre yer altındaki örtülü kırık boyunun ise 32 ila 33 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Balıkesir Sındırgı'da son 24 saat içerisinde meydana gelen depremler

Ercan, artçı sarsıntıların, Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde uzanan Demyan kırığı boyunca yoğunlaştığını bildirdi.

İl merkezine kritik uyarı

Yer bilimci, son yaşanan M4,6 ve M4,8 büyüklüğündeki artçıların alışılmışın dışında Kuzeydoğu yönünde gelişmesinin yeni bir riskin habercisi olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Ercan'a göre, bu yönelim Gelenbe kırığı üzerindeki stresi artırmış olabilir. Ercan, Gelenbe kırığının aktivite göstermeye başlaması durumunda fay hattının Balıkesir il merkezini doğrudan etkileme potansiyeli taşıdığı konusunda kritik bir uyarıda bulundu.