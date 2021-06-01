Sinema salonlarının açılışı sektörün talebi üzerine 1 Temmuz’a ertelendi

Bu kararın ardında bir açıklama yapan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) salon kiralarına yönelik hukuki anlaşmazlıklar çıkabileceği ve sektörün uluslar arası film alımı, gösterim planlaması gibi nedenlerle açılışın 1 Temmuz’a ertelenmesini talep etmişti.

Erteleme talebi gerekçesine ilişkin SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, sektörün açılmasını istediklerini ancak uluslararası planlamaya zaman verilmesini istediklerini vurguladı.

Kiralık olan salonlar, AVM içindeki salonlarda kira uyuşmazlığı oluşabilir

Salonların açılışına izin verilmesiyle, mücbir sebep halinin ortadan kalkacağını, salonları kira olan işletmeciler için kira yükümlülüğü, hatta bazı AVM salonlarında açılmadıkları gün için cezai şart gibi unsurlarla karşılaşmanın sözkonusu olabileceğini belirten Fevzi Genç, bu hukuki durumun ortaya çıkmaması için resmi kararla 1 Temmuz’a ertelemeyi talep ettiklerini vurguladı. Fevzi Genç, isteseler dahi film planlama, uluslararası koordinasyon nedeniyle yetişmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Sektörün taleplerinin ardından İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak, sinema salonlarının faaliyete başlamasının 1 Temmuz’a erteledi.

Genelgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” denildi.

Genelge doğrultusunda il ve ilçelerin Umumi Hıfzıssıhha Kurulları karar alacak. Sinema salonlarının 07.00-21.00 saatleri arasında çalışması ve yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırlamasıyla film gösterimi yapması şartı getirilmişti.