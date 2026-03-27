Singapur’dan altın hamlesi: Bölgesel merkez olmak için kapasite artırıyor

Singapur, yabancı merkez bankalarının sahip olduğu külçe altınların saklanması için kapasitesini artırarak bölgesel bir merkez olma hedefi doğrultusunda yeni adımlar atıyor. Yeni hamle, ülkenin değerli metal ticaretinde bölgesel güç olma yolunda Hong Kong ile rekabetini güçlendirmeye yönelik daha geniş stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor.

Merkez bankalarına yönelik yeni kasa hizmeti planı

Singapur Para Otoritesi, Cuma günü yaptığı açıklamada, "potansiyel talebi karşılamak için yabancı merkez bankaları ve egemen kuruluşlara kasa hizmetleri sağlamayı hedefleyeceğini" duyurdu. Aynı zamanda altın piyasasında likiditeyi artırmak amacıyla yeni sermaye piyasası araçları üzerinde de çalışılıyor.

Altın ticareti için takas sistemi kurulacak

Singapur Para Otoritesi ile Singapur Külçe Piyasası Birliği’nin ortak açıklamasında, ülkede altın ticaretini destekleyecek tezgah üstü işlemler için bir takas altyapısı kurulmasının planlandığı bildirildi.

Singapur Para Otoritesi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Singapur Ulusal Kalkınma Bakanı Chee Hong Tat, “Singapur'u Asya'da bir altın ticaret merkezi olarak nasıl konumlandırabileceğimizi görmek için sektörle yakından çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altına talep merkez bankalarıyla güçleniyor

Singapur’un bu girişimi, küresel yatırımcıların güvenli liman arayışının etkisiyle son yıllarda güçlü bir performans sergileyen altına olan talebin artmasıyla paralel ilerliyor. Ortadoğu’daki savaşın başlamasının ardından fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşansa da, başta Çin olmak üzere birçok merkez bankası, ABD dolarına bağımlılığı azaltmak amacıyla altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor.

Küresel altın ticaretinde rekabet kızışıyor

Planın, Londra ve New York gibi geleneksel merkezlere yönelik güven sorgulamalarının arttığı bir dönemde bazı ülkeleri Singapur’a çekebileceği değerlendiriliyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel merkez bankalarının elinde yaklaşık 39 bin ton külçe altın bulunuyor. Bu miktar, bugüne kadar çıkarılan toplam altının yaklaşık yüzde 18’ine karşılık geliyor. Bu büyük pazardan alınacak sınırlı bir pay dahi, halihazırda Çin’e yönelik altın akışının önemli bölümünü yöneten Hong Kong karşısında Singapur’un bölgedeki etkisini artırabilir.