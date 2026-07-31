Sınır geçişinde yeni dönem: 3 Ağustos'ta uygulama başlıyor

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Bulgaristan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Gümrük Kapısı'nın hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan (3,5 ton dahil) hafif ticari kargo araçları söz konusu sınır kapısından giriş ve çıkış yapabilecek. Böylece Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçiş noktası, hafif ticari yük taşımacılığına da hizmet vermeye başlayacak.

Kararın, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kapıkule'de gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdareleri Toplantısı kapsamında Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı ile Ticaret Bakanlığı arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Bulgaristan Gümrükler Ajansı da 28 Temmuz tarihli resmi bildirimiyle uygulamayı teyit etti.

Gümrük işlemleri için belirli şartlar aranacak

Açıklamada, sınır kapısını kullanacak hafif ticari araçların taşıdığı yüklerin transit rejimi kapsamında gümrüğe sunulması, eşyaların gümrük mühürleriyle güvence altına alınması ve araçların geçerli yük taşımacılığı lisansları ile gerekli uluslararası taşıma izinlerine sahip olması gerektiği ifade edildi.

Haftada 3 bin ticari araç geçiş yapabilecek

Yeni uygulamayla birlikte haftalık 1.500 giriş ve 1.500 çıkış olmak üzere toplam 3 bin hafif ticari aracın Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nı kullanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerindeki araç ve yük trafiğini azaltarak sınır geçişlerinde daha hızlı ve verimli bir süreç sağlayacağını vurguladı.