Sınır hattındaki yangın tarım alanına zarar verdi
Edirne'de sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü.
AA
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Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gelmesinden sonra Türkiye-Bulgaristan sınırındaki mera ve tarım alanında çıkan yangın, orman alanına sıçramadan söndürüldü.