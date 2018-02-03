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Sınır karakoluna saldırı: 6 asker yaralı

Kilis'te Süngütepe Sınır Karakolu'na gerçekleştirilen saldırıda 3'ü ağır 6 asker yaralandı.

Sınır karakoluna saldırı: 6 asker yaralı
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Kilis- Süngütepe Sınır Karakolu'na saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3'ü ağır 6 asker yaralandı.

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karakol saldırı

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