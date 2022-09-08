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Sınır Tanımayan Gazeteciler'den çağrı: Güngör Arslan cinayetinde adalet sağlansın

Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında 4 kişinin tahliye edilmesinin ardından Sınır Tanımayan Gazeteciler, suçun aydınlatılması için çağrıda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İzmit'te gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 10'u tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Ekim’e kaldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler davanın ilk duruşmasının ardından yaptığı açıklamada gazeteci Güngör Arslan’ın katillerinin adalete teslim edilmesi için çağrı yaptı.

Açıklamada son bir yılda iki gazetecinin öldürüldüğü, siyasetçiler ve suç örgütlerinin basın mensuplarına karşı artan şiddetinin önlenmesi için otoritelerin acil adımlar atması gerektiği vurgulandı.