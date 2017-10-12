Sınıra sevkiyat sürüyor
Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ederken, bu bölgeye tank sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri altında gece yarısı ilçeye ulaşan tank yüklü askeri konvoy, sınırdaki askeri birliklere gönderildi.
Irak sınırındaki birliklere takviye gönderilen tanklar Şırnak'a ulaştı.
Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.
Güvenlik önlemleri altında gece yarısı ilçeye ulaşan tank yüklü askeri konvoy, sınırdaki askeri birliklere gönderildi.
Tankların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.